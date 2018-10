Milan-Sampdoria, probabili formazioni: idea Saponara, Defrel stringe i denti

Dopo lo scialbo 0-0 con il Sassuolo, la Sampdoria fa visita domenica ad un Milan in crisi nera. Giampaolo sogna il colpaccio ai danni di un Gattuso che rischia la panchina. Stringe i denti Defrel dopo il fastidio muscolare che lo aveva costretto ad abbandonare il campo anzitempo contro la sua ex squadra lunedì sera.

QUI SAMP Defrel stringe i denti e sarà in campo al fianco di Quagliarella, ma la vera sorpresa potrebbe essere quella di Saponara titolare al posto di Ramirez. Praet, Ekdal e Barreto a centrocampo, ma Linetty scalpita. Murru fa 100 in Serie A.

QUI MILAN Gattuso sa di non poter fallire. Tentazione 4-4-2 con Cutrone e Higuain in attacco, Kessie out, giocano BIglia e Bonaventura, con Suso e Laxalt esterni. Rodriguez e Calabria terzini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Biglia, Bonaventura, Laxalt; Cutrone, Higuain. All. Gattuso.

SAMPDORIA: Audero; Murru, Tonelli, Andersen, Bereszynski; Barreto, Ekdal, Praet; Saponara; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo.

ARBITRO: Maresca.

Calcio d'inizio: domenica ore 18.00, stadio Meazza, Milano.