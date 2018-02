Milan-Sampdoria 1-0, le pagelle: Viviano ultimo ad arrendersi, Murru irriso

Dopo cinque gare consecutive senza sconfitte, la Sampdoria si ferma a San Siro. Ko che brucia contro il Milan, decisiva la rete di Bonaventura, ma blucerchiati che recriminano per un rigore non concesso (qui la cronaca del match). Il Var non aiuta quindi la Samp (nonostante annulli un gol a Bonucci), ma resta una prestazione sottotono quella dei blucerchiati, soprattutto in attacco. Si salva il solito Viviano, che tiene i suoi a galla parando un rigore a Rodriguez dopo pochi minuti.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.