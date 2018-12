Coppa Italia, sorteggio Ottavi di Finale: Sampdoria-Milan si gioca a Genova

Sampdoria-Milan si giocherà allo stadio Luigi Ferraris. Esito positivo per il sorteggio degli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Da quest'anno infatti è previsto il sorteggio del campo di casa nelle sfide in cui si affrontano due squadre della stessa categoria. E così l'occasione si fa ghiotta per i blucerchiati che potranno puntare al sogno Quarti di Finale ospitando il Milan a Genova.

Orario ancora da decidere, ma si sa la data, ovvero sabato 12 gennaio nel weekend in cui è prevista la sosta per la Serie A. Lunedì 14 gennaio scende invece in campo la rivelazione Virtus Entella. I chiavaresi dopo aver eliminato a sorpresa il Genoa si sono guadagnati una trasferta da favola a Roma contro i giallorossi.

Eco il quadro completo degli Ottavi di Finale di Coppa Italia.

Sabato 12 gennaio 2019:

Bologna-Juventus

Lazio-Novara

Sampdoria-Milan

Domenica 13 gennaio 2019:

Inter-Benevento

Napoli-Sassuolo

Torino-Fiorentina

Lunedì 14 gennaio 2019:

Cagliari-Atalanta

Roma-Virtus Entella.