Sampdoria-Milan, le probabili formazioni di Coppa: in attacco Quagliarella-Caprari

Si torna in campo. La Sampdoria è pronta per una delle sfide chiave della stagione, sabato al Ferraris arriva il Milan, sfida secca valevole per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. La vincente affronterà ai Quarti la vincente tra Napoli e Sassuolo.

Calcio d'inizio alle ore 18.00, inutile dire che si tratta di un'occasione ghiotta per la Samp, vuoi per il campo di casa, vuoi per un Milan probabilmente concentrato sull'imminente Supercoppa Italiana in programma mercoledì 16 gennaio.

QUI SAMP Giampaolo dovrebbe schierare la formazione tipo, con Audero in porta, Sala, Tonelli, Andersen e Murru in difesa, Praet, Ekdal e Linetty a centrocampo. Dubbio sulla trequarti, ma l'ex Saponara dovrebbe spuntarla su Ramirez. In attacco Quagliarella e Caprari, in vantaggio su Defrel.

QUI MILAN Tanti dubbi per Gattuso, probabile turnover in vista della Supercoppa. Ci saranno sicuramente Suso, squalificato in Supercoppa, e Conti. In porta Reina favorito su Donnarumma. Dubbio Higuain, potrebbero giocare Castillejo e Cutrone.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Murru, Andersen, Tonelli, Sala; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo.

MILAN: Reina; Conti, Romagnoli, Zapata, Rodriguez; Kessie, Bertolacci, Calhanoglu; Suso, Castillejo, Cutrone. All. Gattuso.

ARBITRO: Pasqua.

Calcio d'inizio: sabato 12 gennaio, ore 18.00, stadio Luigi Ferraris.