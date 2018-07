Sampdoria: Zapata verso la Cina, Defrel l'alternativa

Terremoto cinese in casa Sampdoria. Lo Jiangsu sarebbe piombato su Duvan Zapata offrendo 24 milioni di euro alla società blucerchiata.

Un'offerta difficilmente rifiutabile, tanto che la Samp sta già sondando alcuni nomi per la sua sostituazione. Il primo nome sul taccuino di Sabatini è quello di Gregoire Defrel, dato per partente dalla Roma (che vira su Berardi). Cartellino caro, ma l'entrata per Zapata permetterebbe tanti scenari.

Samp che si muove anche a centrocampo, quasi fatta per il talento del Bologna Erick Pulgar (sostituto naturale di Torreira), mentre sarebbe forte il pressing di Sabatini su Junior Tavares del San Paolo, esterno mancino classe 1996.