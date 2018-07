Sampdoria: balzo per Tonelli, Pjaca non impossibile

Si avvicina l'inizio del campionato (qui tutto il calendario) e la Sampdoria inizia a fare sul serio sul calciomercato.

CALCIOMERCATO Sembra fatta per Lorenzo Tonelli, forte centrale difensivo del Napoli pronto ad accasarsi a Genova. Otto milioni la sua valutazione, troppo per le casse blucerchiate, ma i buoni rapporti tra De Laurentiis e Ferrero potrebbero portare ad un prestito con obbligo di riscatto. Nelle prossime ore l'ufficializzazione. Si complica l'affare Obiang, il West Ham gioca al rialzo. La Samp si sarebbe presa una "pausa", mentre resta vivo il sogno Pjaca. Il talento croato a Torino non avrà spazio, la concorrenza è tanta, Fiorentina su tutti. Ma i blucerchiati sembrano passati in pole.

AMICHEVOLI Dopo il 3-1 al Parma con le reti di Jankto, Quagliarella e del neo arrivo Defrel, la Samp si prepara per la doppia sfida inglese contro il Fulham (mercoledì 1 agosto) e il Watford (sabato 4 agosto).

COPPA ITALIA La Viterbese supera il Rende e nel secondo turno affronterà l'Ascoli. La vincente di Ascoli-Viterbese sarà l'avversario della Sampdoria al terzo turno di Coppa in programma domenica 12 agosto. Qui tutto il tabellone