Sampdoria: anche Genova ha il suo Ronaldo, il gemello di Romario

Non solo Cr7, anche la Sampdoria avrà il suo Ronaldo. Si chiama Ronaldo Vieira, centrocampista classe 1998 proveniente dal Leeds. Non un investimento da ridere, agli inglesi vanno infatti ben 7 milioni di euro per un giovane che è stato inserito nella top 100 dei talenti mondiali di Four Four Two.

La storia di Ronaldo è di quelle particolari, nato in Guinea-Bissau pochi giorni dopo la finale dei Mondiali del 98, con la madre che decise di chiamare i suoi gemelli con i nomi di due attaccanti del Brasile, Ronaldo e Romario.

Centrocampista centrale di grande fisicità, sembra essere il sostituto natuarale di Obiang, ma la Sampdoria non esclude il ritorno anche dell'ex West Ham.