Sampdoria: rebus mercato, Defrel a Sassuolo e Simeone a Cagliari, idea Pjaca

Continua il caos calciomercato in casa Sampdoria. Giovanni Simeone sembrava cosa fatta, ma l'inserimento prepotente del Cagliari ha fatto prendere una direzione diversa al giocatore che ha già firmato con i sardi. Ennesima delusione per i tifosi blucerchiati che a breve vedranno Gregoire Defrel al Sassuolo, altro nome accostato alla Samp, ma alla fine sfumato, non di certo per mano di una big.

E così sono tanti i nomi che continuano a circolare. Emiliano Rigoni sembra essere una delle poche piste rimaste in piedi. Lo Zenit ha dato l'ok, restano da limare alcuni dettagli, ma lunedì potrebbe essere la giornata del via libera.

Il nome nuovo è quello di Marko Pjaca. La Juventus vuole cederlo in prestito, Sampdoria e Genoa si sono dette interessate, ma le condizioni fisiche del nazionale croato preoccupano. Nei prossimi giorni si scoprirà di più su questa trattativa, ma nel frattempo c'è la trasferta col Sassuolo da affrontare, annessi mugugni dei tifosi.