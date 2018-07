Sampdoria: Jankto alle visite mediche, ufficiale Peeters

Sampdoria scatenata. E' fatta ormai per Jakub Jankto, centrocampista esterno dell'Udinese classe 1996. Il giocatore è a Genova per le visite mediche, arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni più una percentuale sulla futura rivendita in caso di plusvalenza.

Si tratta del secondo colpo di giornata, ufficiale infatti l'arrivo a Genova di Daouda Peeters (nato a Kamsar, Guinea, il 26 gennaio 1999). Il giocatore arriva dal Club Brugge.