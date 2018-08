Sampdoria: Ekdal è blucerchiato, Max e Tonelli gli ultimi nomi sul taccuino

Dopo il maldipancia di Giampaolo in seguito alla striminzita vittoria in Coppa Italia sulla non irresistibile Viterbese, arriva il primo rinforzo per la Sampdoria. Si tratta di Albin Ekdal, ex Cagliari e Siena, in forza ai tedeschi dell'Amburgo.

Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche, 2,5 milioni spesi dalla Samp più 200 mila euro di bonus. Sarà lui il sostituto di Torreira.

Nel frattempo restano gli ultimi nomi sul taccuino blucerchiato in vista di venerdì, ultimo giorno di calciomercato. La suggestione è Max, terzino dell'Augsburg, ma difficilmente i tedeschi lo lasceranno partire. Discorso diverso per Tonelli, sicuro partente da Napoli, ma la concorrenza è accanita. La sorpresa? Occhio a Niang, il Torino è pronto a cederlo.