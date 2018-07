Sampdoria: il mercato si accende, Defrel ad un passo, preso Rafael

Siamo ai dettagli. La Sampdoria e la Roma avrebbero trovato l'accordo per il passaggio di Gregoire Defrel in blucerchiato. Prestito oneroso con diritto di riscatto per una operazione intorno ai 20 milioni di euro.

A conferma di ciò il giocatore, ex Sassuolo e Cesena, non è partito per la tournèe giallorossa in Usa.

Nel frattempo la Samp ha chiuso per un altro giocatore, si tratta di Rafael, portiere ex Napoli classe 1990. Svincolato, ha già raggiunto i compagni che sono in ritiro a Ponte di Legno. Sarà il vice di Audero in caso di partenza di Belec.

Infine Samp che insiste per il ritorno di Obiang e l'acquisto di M'bia. Il tetto ingaggi limita molto le operazioni dei blucerchiati, ma l'ex centrocampista blucerchiato potrebbe tornare ugualmente a Genova chiuso da Wilshere appena comprato dal West Ham.

Intanto sul fronte amichevoli Samp deludente nel test con la Feralpi Salò. 1-1 con il vantaggio Feralpi realizzato dall'ex Caracciolo e il pareggio di Barreto nella ripresa.