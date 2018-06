Sampdoria, mercato: preso Colley, Regini vicino al Chievo, Bereszynski riporta Eder

Entra nel vivo il calciomercato blucerchiato, il primo colpo firmato Sampdoria si chiama Omar Colley, difensore gambiano proveniente dal Genk per oltre 7.5 milioni di euro. Ma non si tratta dell'unico movimento di questi giorni. Regini sul piede di partenza, Torreira e Praet tormentoni estivi.

MOVIMENTI IN ENTRATA Ufficiale Omar Colley. Il club blucerchiato ha trovato l'intesa con il Genk, a cui verserà 7.5 milioni più 2 di bonus. Investimento importante, che potrebbe cambiare alcuni scenari difensivi in ottica acquisti, con il ritorno di Ferrari sempre più difficile. A proposito di difesa, l'Inter insiste per Bereszynski e potrebbe inserire nella trattativa Eder, per un clamoroso ritorno a Genova dell'attaccante italo-brasiliano.

MOVIMENTI IN USCITA Capitan Regini pronto a salutare. Cagliari, Chievo e Parma su di lui, i clivensi in pole per chiudere per uno dei difensori più discussi degli ultimi anni. Praet e Torreira invece potrebbero diventare la telenovela dell'estate. Sull'uruguayano piomba l'Arsenal, 30 milioni sul piatto. Il Mondiale potrebbe far lievitare il costo del giocatore. Qualora dovesse sfumare Torreira il Napoli si butterebbe proprio su Praet, considerato il sostituto ideale di Hamsik. La permanenza di Zapata a Genova potrebbe far la differenza.