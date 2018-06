Sampdoria: mercato al via, Torreira, Silvestre e Bereszynski in partenza

Archiviata la stagione 2017-2018, la Sampdoria riparte dal rinnovo di Marco Giampaolo e si appresta a vivere un calciomercato che si preannuncia essere caldissimo, soprattutto in uscita. Torreira, Silvestre e Bereszynski i nomi sul taccuino di molti, ma potrebbe partire anche Viviano. In entrata pochi rumors.

POSSIBILI CESSIONI Torreira andrà ai Mondiali, ma su di lui si fa forte il pressing del Napoli. Smentita l'offerta di 30 milioni da parte delle società partenopea, ma Ancelotti vuole il giocatore. Facile che la Samp attenda il Mondiale per ottimizzare la cessione di un giocatore che 99su100 non farà parte della rosa di Giampaolo. Napoli forte anche su Bereszynski, altro giocatore che si appresta a vivere i Mondiali con la maglia della Polonia. Si parte da 10 milioni. Silvestre vicino alla rescissione, su di lui Parma, Spal e altre italiane di fascia media. Andersen sta già dando sicurezze per sostituirlo. Previsti cambiamenti anche in porta, con Viviano tentato dallo Sporting Lisbona. Caprari e Murru obiettivi del Parma.

POSSIBILI ACQUISTI Pochi rumors in entrata, ma Giampaolo ha chiesto rinforzi. Qualora dovesse partire Viviano sarà Skorupski il nuovo numero 1. Bogdan, difensore classe 1996, interessa molto, il Catania potrebbe cederlo. In difesa interessa anche Tosca del Benevento, mentre il nome forte a centrocampo è quello di Pulgar del Bologna.