Sampdoria: ecco le maglie per la stagione 2018-2019

Weekend di presentazioni in casa Sampdoria, ma non si tratta di acquisti, bensì delle nuova maglie blucerchiate per la stagione 2018-2019.

Su Facebook e Twitter la foto che ritrae le quattro maglie con lo sponsor tecnico Joma: classica la prima con la chicca del colletto blucerchiato, bianca la seconda con banda laterale blucerchiata, total black la terza con banda blucerchiata a destra. Grande novità per la maglia del portiere, giallo fluo con un'inedita striscia laterale.