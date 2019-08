Sampdoria, Quagliarella "is on fire": maglia speciale e nomination per gol dell'anno

Fabio Quagliarella "is on fire", ormai non è più una novità. La splendida stagione che si è appena conclusa lascia due eredità importanti al capitano blucerchiato. La prima è una grande novità voluta dalla Lega Serie A, ovvero delle patch celebrative da applicare sulle magliette dei migliori giocatori del campionato 2018-2019. Ovviamente c'è anche l'attaccante partenopeo in qualità di capocannoniere. (Le altre sono state riservate ad Handanovic, come miglior portiere, Zaniolo, miglior giovane, Koulibaly, miglior difensore, Milinkovic-Savic, miglior centrocampista, e Cr7, Mvp del campionato).

La patch è già stata sfoggiata da Quagliarella durante la gara di Coppa Italia vinta 3-1 dalla Sampdoria a Crotone, con un gol suo per giunta su calcio di rigore.

Ma i premi non finiscono qui. Il gol messo a segno contro il Napoli, il tacco al volo che tano ha impressionato, è stato inserito nella Top Ten dei gol più belli dell'anno secondo la Fifa e quindi candidato al premio Puscas. Quagliarella sfiderà, tra gli altri, Leo Messi e Zlatan Ibrahimovic.

Ecco i 10 candidati.

- Matheus Cunha - Bayer Leverkusen-Lipsia (Bundesliga, 6 aprile 2019)

· Zlatan Ibrahimovic -Toronto FC-Los Angeles Galaxy (MLS, 15 settembre 2018)

· Lionel Messi - Betis Siviglia- Barcellona (Liga, 17 marzo 2019)

· Ajara Nchout - Camerun-Nuova Zelanda (Mondiali femminili, 20 giugno 2019)

· Fabio Quagliarella - Sampdoria-Napoli (Serie A, 2 settembre 2018)

· Juan Fernando Quintero - River Plate-Racing Club (Superliga Argentina, 10 febbraio 2019)

· Amy Rodriguez - Utah Royals-Sky Blue FC (National Women's Soccer League, 16 giugno 2019)

· Billie Simpson - Sion Swifts Ladies FC-Cliftonville Ladies FC [Women's NIFL Premiership, 9 agosto 2018)

· Andros Townsend - Manchester City-Crystal Palace (Premier League, 22 dicembre 2018)

· Daniel Zsori - Debrecen-Ferencvaros [Nemzeti Bajnoskag I, 16 febbraio 2019)