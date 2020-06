Lecce-Sampdoria, probabili formazioni: emergenza blucerchiata, Linetty, Quagliarella e Tonelli out

Si avvicina la fondamentale sfida salvezza Lecce-Sampdoria. I blucerchiati non si presenteranno al Via del Mare nelle migliori condizioni, soprattutto per quanto riguarda i convocati. Restano a Genova Linetty, Tonelli, Quagliarella e Alex Ferrari, torna a disposizione, dopo la squalifica, Jankto.

QUI SAMP Troppe assenze e troppi dubbi. Partiamo dalle certezze, Audero in porta e Colley e Yoshida al centro della difesa. I terzini dovrebbero essere Bereszynski e Augello, preferito a Murru. A centrocampo tornano Ramirez e Jankto, Ekdal e e Thorsby in ballottaggio con Ronaldo Vieira. Dubbi in attacco, Bonazzoli sicuro del posto, La Gumina si gioca una maglia con un affaticato Gabbiadini.

QUI LECCE Sfida determinante per i salentini, non ci sarà Lucioni, squalificato, mentre Barak dopo aver rischiato di non finire la stagione in Puglia, ha trovato l'accordo, e ci sarà. In attacco Babacar favorito su Lapadula, Falco al suo fianco. Sulla trequarti l'ex Saponara.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LECCE: Gabriel; Donati, Meccariello, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Barak; Saponara; Falco, Babacar. All. Liverani.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Ramirez; Bonazzoli, Gabbiadini. All. Ranieri.

Arbitro: Rocchi.

Calcio d'inizio: mercoledì 1 luglio, stadio Via del Mare, Lecce.