Sampdoria-Lecce, probabili formazioni: torna Ekdal, nuova chance per Rigoni

Vietato sbagliare. Questo l'imperativo per il turno infrasettimanale in casa Sampdoria. Al Ferraris arriva il Lecce in una vera e propria sfida salvezza da non fallire. Lo sa bene Ranieri, a caccia del primo successo sulla sua nuova panchina. Tanti i dubbi per l'ex tecnico della Roma.

QUI SAMP Dicevamo, tanti dubbi per Ranieri. A partire dall'attacco, ma dovrebbe essere Gabbiadini ad affiancare uno spento Quagliarella. Rigoni scalpita per una maglia da titolare, Ekdal torna in mezzo al campo al posto di Bertolacci. Bereszynski e Depaoli si giocano una maglia. Occhio a Bonazzoli, potrebbe essere la mossa a sorpresa. Murillo e Gabbiadini in ogni caso non sono al meglio. Verranno valutati mercoledì.

QUI LECCE Dal primo minuto Rispoli, Tabanelli e Falco. Questi i cambi dei salentini, reduci dall'ottimo pareggio interno contro la Juventus. Dubbio in attacco, Lapadula in vantaggio su Babacar.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Rigoni, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

LECCE: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli, Mancosu; Falco, Lapadula. All. Liverani.

Arbitro: Massa.

Calcio d'inizio: mercoledì 30 ottobre ore 21.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.