Sampdoria-Lecce 1-1, le pagelle: disastro Vieira, Ramirez evita la disfatta

L'imperativo era vincere, e invece la Sampdoria riesce solamente ad acciuffare un punto in extremis grazie al gol di Ramirez nella sfida salvezza con il Lecce (qui la cronaca e video del match). Pessima prestazione dei ragazzi di Ranieri, sotto nel punteggio e nel gioco per tutto il match, salvo rimettere la gara in parità nel recupero in superiorità numerica. Male la difesa, Quagliarella irriconoscibile. Si salvano in pochi.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.