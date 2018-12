Lazio-Sampdoria, probabili formazioni: Ramirez e Caprari favoriti su Saponara e Defrel

Dopo la vittoria col Bologna e il passaggio del turno di Coppa Italia ai danni della Spal, la Sampdoria scende in campo già sabato sera sul difficile campo della Lazio. Una sfida complicata, ma non impossibile visti anche i miglioramenti mostrati nell'ultima settimana.

QUI SAMPDORIA Tanti dubbi per Giampaolo, Saponara ha impressionato in Coppa, ma potrebbe partire dal primo minuto ancora una volta Ramirez. In attacco Caprari favorito su Defrel. A centrocampo Ekdal su Ronaldo Vieira, Linetty e Praet completano il pacchetto. Difesa confermatissima. Torna in gruppo Vasco Regini.

QUI LAZIO Simone Inzaghi ritrova Luis Alberto, ma in attacco ci sarà probabilmente l'ex Correa al fianco di Immobile. Badelj preferito a Lucas Leiva. Out Marusic, al suo posto Patric.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO: Strakosha; Radu, Acerbi, Wallace; Patric, Badelj, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi S.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Ramirez (Saponara); Quagliarella, Caprari. All. Giampaolo.

ARBITRO: Massa.

CALCIO D'INIZIO: sabato ore 20.30, stadio Olimpico, Roma.