Lazio-Sampdoria, probabili formazioni: Praet a rischio, Strinic confermato

Dopo la vittoria col Bologna nel turno infrasettimanale la Sampdoria cerca conferme europee nella difficile trasferta romana contro la Lazio. Giampaolo pensa ad un po' di turnover, di fronte i biancocelesti reduci dall'incredibile vittoria di Firenze.

QUI SAMP Praet a rischio esclusione, Linetty, Torreira e Barreto pronti a prendersi il centrocampo. Solito ballottaggio Caprari-Ramirez col primo favorito, tornano Quagliarella e Zapata, Strinic confermato.

QUI LAZIO Squalificati Luis Alberto e Murgia, Parolo non al meglio, problemi a centrocampo per Inzaghi, sulle fasce Marusic e Lulic, in difesa riecco Radu.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Lulic; Milinkovic-Savic, Felipe Anderson; Immobile. All. Inzaghi.

Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Torreira, Barreto, Linetty; Caprari; Quagliarella, Zapata. All. Giampaolo.

Arbitro: Orsato.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Luigi Ferraris.