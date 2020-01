Lazio-Sampdoria, probabili formazioni: torna Colley, Thorsby preferito ad Ekdal

Anticipo del sabato per la Sampdoria che alle ore 15.00 farà visita ad una delle squadre più in forma del momento, la Lazio di Simone Inzaghi. Mission impossible per Ranieri? Niente è impossibile con il neo tecnico blucerchiato che ritrova Colley in difesa, in attesa del mercato, e ha molteplici soluzioni in attacco.

QUI SAMP Colley in difesa con Chabot, Murru e Bereszynski i terzini. A centrocampo Thorsby convince e scalza Ekdal. Con lui Jankto, Linetty e Ronaldo Vieira. In attacco molti dubbi, Caprari potrebbe essere preferito a Gabbiadini per affiancare Quagliarella, ma occhio a Bonazzoli.

QUI LAZIO Torna Parolo, ma il centrocampo sarà quello formato dai tre titolari Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco l'ex Correa con Immobile. Non ci sarà Lulic, al suo posto Jony. Lazzari dall'altra parte.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. Inzaghi S.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Jankto, Vieira, Linetty, Thorsby; Quagliarella, Caprari. All. Ranieri.

Arbitro: Chiffi.

Calcio d'inizio: sabato 18 gennaio, ore 15.00, stadio Olimpico, Roma.