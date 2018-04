Lazio-Sampdoria 4-0: ko senza appelli all'Olimpico, si complica la corsa europea

Brutta battuta d'arresto per la Sampdoria che crolla 4-0 all'Olimpico contro la Lazio. Match senza storia, due reti per tempo, Milinkovic-Savic e De Vrij nel primo, doppietta di Immobile nel finale della ripresa. Corsa europea che si complica vista la contemporanea vittoria dell'Atalanta, ora testa al match di domenica prossima, al Ferraris arriva il Cagliari.

Brutto primo tempo di una Samp che si presenta all'Olimpico con Andersen in difesa al posto di Silvestre e la coppia Zapata-Caprari in attacco. Prima occasione blucerchiato con il tiro da fuori area di Barreto, ma poi è dominio biancoceleste. Al 32' la Lazio passa in vantaggio con Milinkovic-Savic che anticipa Strinic di testa e insacca il cross di Radu. Lucas Leiva e soprattutto Immobile sfiorano l'immediato raddoppio, ma è solo rinviato di qualche minuto perché al 43' De Vrij sale in cielo sul corner di Felipe Anderson e fa 2-0.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa Giampaolo prova a cambiare, fuori in serie Caprari, Zapata (infortunato) e Ramirez, dentro Kownacki, Quagliarella e Linetty, ma la sostanza non cambia. Lazio in controllo del match, qualche squillo sporadico dell'undici blucerchiato, ma il gol lo realizza nuovamente la formazione di casa all'85' con Immobile che aggira Andersen e insacca l'assist di Milinkovic-Savic. Immobile non si placa e all'88' arriva perfino il 4-0. Titoli di coda. Ko pesante per la Samp, testa a domenica prossima, Samp-Cagliari, serve solo vincere.

TABELLINO E VOTI

Lazio-Sampdoria 4-0

Reti: 32' Milinkovic-Savic, 43' De Vrij, 85' e 88' Immobile

Lazio: Strakosha 6; Radu 7, De Vrij 7, Caceres 6; Lulic 6.5, Milinkovic-Savic 7.5, Lucas Leiva 6.5 (87' Di Gennaro sv), Parolo 6 (19' Lukaku 6.5), Marusic 6.5; Immobile 7, Felipe Anderson 6 (79' Nani sv). All. Inzaghi 7.

Sampdoria: Viviano 6; Bereszynski 5.5, Andersen 6, Ferrari 4.5, Strinic 4.5; Barreto 5.5, Torreira 5, Praet 5; Ramirez 4.5 (66' Linetty 6); Caprari 5 (53' Kownacki 5.5), Zapata 5.5 (60' Quagliarella 6). All. Giampaolo 5.

Arbitro: Orsato.

Note: ammoniti Lucas Leiva, Praet e Torreira.