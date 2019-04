Sampdoria-Lazio, probabili formazioni: riecco Colley, Defrel-Quagliarella in attacco

A cinque punti di distanza dal settimo posto, la Sampdoria è pronta a giocarsi l'ultimo treno per l'Europa League. Domenica al Ferraris arriva la Lazio, una Lazio provata dal match di Coppa Italia, ma euforica per l'obiettivo finale raggiunto. Si gioca in posticipo alle 18.00, Giampaolo riproporrà Colley dopo il disastro di Tonelli a Bologna.

QUI SAMP Colley e Andersen in mezzo, Sala in vantaggio su Bereszynski, mentre Ramirez resta in pole su Saponara. Gabbiadini recuperato, ma giocherà ancora una volta Defrel al fianco di Quagliarella.

QUI LAZIO Tante assenze per Inzaghi, Milinkovic-Savic e Luis Alberto squalificati, Radu infortunato. In attacco Correa è stanco, ma dovrebbe stringere i denti per affiancare Immobile. Leiva, Cataldi e Parolo formeranno la cerniera in mediana.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo.

LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Cataldi, Parolo, Leiva, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

ARBITRO: Maresca.

Calcio d'inizio: domenica ore 18.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.