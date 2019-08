Sampdoria-Lazio, probabili formazioni: Jankto recupera, Maroni no

Domenisa sera si alza il sipario allo stadio Luigi Ferraris. Alle 20.45 calcio d'inizio per Sampdoria-Lazio, la prima in casa dei blucerchiati. Dopo il buon esordio in Coppa Italia (3-1 a Crotone) è subito super sfida in Serie A, è subito derby per Eusebio Di Francesco. A Genova arriva una Lazio che ha cambiato pochissimo sul mercato con l'ex Simone Inzaghi che può riproporre gli stessi giocatori che tanto bene hanno fatto nella scorsa stagione. Qualche dubbio per Difra, ma l'undici sembra già deciso.

QUI SAMP Out Maroni per infortunio e Depaoli per squalifica, recupera Jankto, che ci sarà a centrocampo con Ekdal e Linetty. Nel tridente Caprari e Gabbiadini al fianco di Quagliarella. In difesa nessun dubbio, Bereszynski, Colley, Murillo e Murru.

QUI LAZIO Le novità si chiamano Vavro e Lazzari, ma potrebbero partire dalla panchina entrambi. In attacco l'ex Correa con Immobile, a centrocampo Leiva, Milinovic-Savic e Lulic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Caprari, Gabbiadini, Quagliarella. All. Di Fracesco.

LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Leiva, Milinovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Correa; Immobile. All. Inzaghi.

Arbitro: Rocchi.

Calcio d'inizio: domenica 25 agosto, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris. (Diretta Sky)