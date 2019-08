Sampdoria-Lazio 0-3, le pagelle: Murillo e Bereszyński horror, Audero limita i danni

Esordio da incubo per la Sampdoria in questa Serie A. La Lazio passeggia al Ferraris e vince 3-0 con la doppietta di Immobile e il gol dell'ex Correa che mettono in luce tutti i limiti della difesa blucerchiata (qui la cronaca e video del match). Murillo e Bereszynski imbarazzanti, Colley non è da meno. Gira poco anche l'attacco, si salva il solo Audero che limita i danni. Di Francesco chiede rinforzi, ma ci sarà tanto da lavorare.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.