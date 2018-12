Juventus-Sampdoria, probabili formazioni: Quaglia e Defrel in avanti, Ferrero promette look alla Nainggolan

Comunque vada sarà un successo. Si diceva così una volta, ma l'ultima giornata del 2018, Juventus-Sampdoria, il match che apre la 19esima giornata di Serie A, promette già emozioni e soprattutto risate. Emozioni perché sarà l'occasione per la Samp di sfidare la capolista con il sogno di portare a Genova dei punti lussuosi, ricordando che solo il Genoa è riuscito ad uscire indenne dallo Stadium. Emozioni per l'ex Quagliarella che cerca il nono gol consecutivo per aumentare il record. Emozioni infine per la promessa di Ferrero che senza mezzi termini ha dichiarato: «Sono un uomo che ha tanti capelli, sono sempre stato un capellone, ma se vinciamo contro i bianconeri me li taglio tutti. Mi faccio i capelli come Nainggolan».

QUI SAMP Tanti ballottaggi, partiamo dalle certezze. Colley in difesa al posto dello squalificato Andersen, al suo fianco Tonelli è insidiato dal giovane Alex Ferrari. Sala e Murru terzini. A centrocampo Praet, Ekdal e Linetty, difficile che ci saranno cambiamenti. Ramirez dovrebbe riprendersi il posto occupato da Saponara, mentre in attacco Defrel è in vantaggio su Caprari per affiancare Quagliarella.

QUI JUVE Squalificato Bentancur, al suo posto gioca Matuidi. Rugani potrebbe far rifiatare Bonucci, mentre in attacco torna regolarmente Cristiano Ronaldo al fianco di Mandzukic, Dybala e Douglas Costa si giocano l'altra maglia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All. Allegri.

SAMPDORIA: Audero; Sala, Colley, Tonelli, Murru; Praet, Linetty, Ekdal; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo.

ARBITRO: Valeri.

CALCIO D'INIZIO: sabato 29 dicembre, ore 12.30, Allianz Stadium, Torino.