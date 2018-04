Juventus-Sampdoria, probabili formazioni: Giampaolo col problema terzini, Ramirez titolare

Dopo uno scialbo derby la Sampdoria riparte dalla gara più difficile, la trasferta di Torino contro la Juventus. Le polemiche di Madrid non possono che destabilizzare l'ambiente bianconero, ma per uscire indenni dall'Allianz Stadium servirà una prova maiuscola.

Giampaolo dovrà fare a meno di Bereszynski e Murru, solito problema terzini, servirà una gara perfetta.

QUI SAMP Sala e Regini pronti sulle corsie, Ramirez rivuole un posto sulla trequarti, Caprari si siede. A centrocampo Praet in vantaggio su Linetty.

QUI JUVE Buffon, dopo le polemiche di Madrid, ci sarà. Con lui anche Chiellini e soprattutto Dybala, a riposo in Champions vista la squalifica. Turnover per Douglas Costa, ma Cuadrado non può certo chiamarsi un rincalzo. Higuain e Mandzukic pronti a completare il tridente.

Le probabili formazioni

Sampdoria: Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Zapata, Quagliarella. All. Giampaolo.

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Chiellini, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Mandzukic, Dybala; Higuain. All. Allegri.

Arbitro: Mariani.

Calcio d'inizio: domenica, Allianz Stadium, ore 18.00.