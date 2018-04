Juventus-Sampdoria 3-0: il fortino dura un tempo, Douglas Costa entra e spacca la gara

Juventus troppo forte per questa Sampdoria, i bianconeri vincono 3-0 sfogando tutta la rabbia di Madrid, ma anche la difesa blucerchiata ci mette del suo concedendo troppo spazio soprattutto a un Douglas Costa che spacca la partita. Primo gol al 45' con Mandzukic, nella ripresa Ramirez spreca, la Juve la chiude con Howedes e Khedira. Tutti e tre gli assist sono del brasiliano. Europa più lontana, ora testa al match di mercoledì, si torna al Ferraris, arriva il Bologna.

Primo tempo tutto sommato positivo per la Samp che non soffre le folate offensive della Juventus. Mandzukic ha la prima occasione del match, risponde Quagliarella con un colpo di testa parato da Buffon. Possesso bianconero, ma i blucerchiati non sembrano patire fino al cambio di Allegri, fuori un infortunato Pjanic, dentro Douglas Costa e il brasiliano spacca la partita. Ci pensa proprio lui al 45' a servire uno splendido cross per l'accorrente Mandzukic che anticipa Ferrari e fa 1-0. Gol pesantissimo.

La ripresa inizia fortissimo, Giampaolo inserisce Kownacki per Quagliarella e proprio il polacco recupera un pallone importante che arriva a Ramirez, destro smorzato fuori. Risponde la Juve con Douglas Costa, che pericolo per la Samp. La Juve continua a premere e ben presto chiude il match: al 60' difesa blucerchiata che dorme, Dougla Costa sulla sinistra fa ciò che vuole e trova la testa di Howedes per il 2-0. Al 75' Douglas Costa concede il tris, ovvero il terzo assist, questa volta il cioccolatino è per Khedira. 3-0. Samp non pervenuta nella ripresa. La Juve mette una seria ipoteca sullo scudetto volando a +6 dal Napoli. Samp a -3 dalla Fiorentin, serve l'immediato riscatto mercoledì in casa col Bologna.

TABELLINO E VOTI

Juventus-Sampdoria 3-0

Reti: 45' Mandzukic, 60' Howedes, 75' Khedira

Juventus: Buffon 6.5; Asamoah 5.5, Chiellini 6, Rugani 6, Howedes 6.5; Matuidi 6.5, Pjanic 6 (44' Douglas Costa 9), Khedira 7 (81' Sturaro sv); Dybala 6 (66' Bentancur 6), Mandzukic 7.5, Cuadrado 6. All. Allegri 7.

Sampdoria: Viviano 6; Regini 5, Ferrari 4.5, Silvestre 5, Sala 4.5; Barreto 5.5 (81' Verre sv), Torreira 6, Praet 6; Ramirez 5 (61' Caprari 5.5); Quagliarella 6 (46' Kownacki 6), Zapata 6. All. Giampaolo 6.

Arbitro: Mariani.

Note: ammoniti Asamoah e Howedes.