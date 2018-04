Juventus-Sampdoria 3-0, le pagelle: difesa troppo "sensibile", Kownacki entra bene

La Sampdoria crolla 3-0 a Torino contro una Juventus ferita da Madrid. Primo tempo in equilibrio, ma dopo l'ingresso in campo di Douglas Costa non ci sarà più partita (qui la cronaca). La difesa blucerchiata ci mette del proprio, interventi troppo morbidi, o troppo sensibili che dir si voglia, con Ferrari spesso in ritardo e Regini e Sala sistematicamente saltati dai dirimpettai di fascia. Si salva l'attacco, bene Kowancki una volta entrato in campo, generoso anche Zapata.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.