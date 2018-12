Juventus-Sampdoria 2-1, le pagelle: Quagliarella non si ferma più, Saponara beffato

Var assoluto protagonista nell'ultima sfida del 2018 della Sampdoria. Vince la Juventus 2-1, ma chiamate discusse e decisive per l'arbitro e la sua assistenza tecnica, su tutte il 2-1 su rigore di Cr7 e la rete annullata a Saponara all'ultimo respiro. (qui la cronaca). Resta in ogni caso l'ennesimo gol di Quagliarella, nona gara consecutiva con un gol dell'attaccante campano, eguagliato Trezeguet, ora c'è il record di Batistuta nel mirino. Saponara entra e rischia di spaccare di nuovo il match come all'Olimpico, sottotono Caprari e Ramirez, difesa inedita, brilla Colley.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.