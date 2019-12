Sampdoria-Juventus, probabili formazioni: Gabbiadini scalpita, Murillo confermato

Non c'è tempo per rifiatare. Dopo la vittoria nel derby, la Sampdoria deve già tornare in campo mercoledì 18 dicembre nell'ultimo impegno del 2019. Insolito anticipo del mercoledì allo stadio Luigi Ferraris per permettere alla Juventus la preparazione in vista della Supercoppa Italiana. Alle ore 18.55 calcio d'inizio a Sampdoria-Juventus, Ranieri sogna lo sgambetto alla capolista per chiudere l'anno nel migliore dei modi, ma non sarà per nulla semplice.

QUI SAMP Da valutare le condizioni di Ekdal uscito malconcio dal campo, probabile la conferma di Thorsby in mezzo al campo con il recupero di Jankto a centrocampo, rimasto out nella stracittadina. Dubbio in attacco, con Ramirez che potrebbe affiancare Quagliarella, ma Ranieri potrebbe dare fiducia a Gabbiadini, il match winner. In difesa conferma a Murillo, positivo sabato sera.

QUI JUVE Dopo l'exploit del tridente pesante contro l'Udinese non è sicura la conferma dei tre, Cristiano Ronaldo sicuro del posto, Dybala e Higuain si giocano una maglia, Bernardeschi torna titolare. Buffon in vantaggio su Szczesny, Rabiot, Matuidi e Emre Can a centrocampo. In difesa torna De Ligt.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez (Gabbiadini); Quagliarella. All. Ranieri.

JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Arbitro: Rocchi.

Calcio d'inizio: mercoledì 18 dicembre, ore 18.55 stadio Luigi Ferraris, Genova.