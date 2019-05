Sampdoria-Juventus, probabili formazioni: Quagliarella non sfiderà Ronaldo, Cr7 resta a casa

E siamo arrivati all'ultima giornata. Non una sfida qualunsiasi per la Sampdoria che si appresta a vivere una 38esima giornata senza patemi contro i campioni d'Italia della Juventus. Doveva essere la sfida Quagliarella vs Cristiano Ronaldo e invece il portoghese resta a casa, non figurando nella lista dei convocati di Max Allegri, alla sua ultima sulla panchina bianconera. Poco si sa invece sul futuro di Giampaolo. Quagliarella cercherà invece di rimpinguare il bottino gol in classifica cannonieri, sono già 26 per il bomber blucerchiato.

QUI SAMP Tutti disponibili a parte Murru. Giampaolo dovrebbe schierare la formazione tipo per l'ultima giornata. Ad esclusione di Audero con la conferma di Rafael. Al posto di Murru ci sarà Sala, in attacco Defrel spalla di Quagliarella, con Ramirez alle loro spalle. Barreto a centrocampo dal primo minuto.

QUI JUVE Tantissimi assenti nei bianconeri, non convocato Cr7, squalificati Matuidi e Bernardeschi, out Mandzukic e Cancelo. Tra i volti nuovi Pinsoglio in porta e il giovane Pereira a centrocampo. In attacco Kean e Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Rafael; Sala, Ferrari, Colley, Bereszynski; Barreto, Praet, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo.

JUVENTUS: Pinsoglio; Caceres, Chiellini, Rugani, DeSciglio; Pereira, Can, Bentancour, Cuadrado; Dybala, Kean. All. Allegri.

Arbitro: Nasca.

Calcio d'inizio: domenica 26 maggio, ore 18.00, stadio Luigi Ferraris.