Sampdoria-Juventus 2-0, le pagelle: Caprari si regala la perla finale, Colley è tornato

La Sampdoria chiude bene la stagione con una vittoria per 2-0 contro la Juventus (qui la cronaca e video dei gol). Fabio Quagliarella non trova il gol numero 27, ma chiudendo a 26 reti si laurea capocannoniere davanti a Zapata, Cr7 e Piatek. Buona prova dei blucerchiati contro la Juve, su tutti ovviamente Caprari per la magia, ma ottima anche la gara dei vari Defrel, Praet e Colley.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.