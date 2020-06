Sampdoria: l'Inter è sempre più vicina, Quagliarella non al meglio

Inter-Sampdoria, partito ufficialmente il countdown per il ritorno in campo dei blucerchiati. Domenica sera i ragazzi di Ranieri saranno di scena in un San Siro deserto, ma contro un Inter “arrabbiata” per l'eliminazione dalla Coppa Italia.

Lo sa bene l'ex tecnico del Leicester che tiene altissima la concentrazione in vista di domenica. Gli allenamenti al Mugnaini continuano senza intoppi, difficile prevedere l'undici titolare, ma preoccupa Fabio Quagliarella, non al top, e reduce da una allenamento individuale. La sua presenza non è in dubbio, ma saranno decisive le sedute di mercoledì e giovedì per capirne qualcosa in più.

Manolo Gabbiadini sarà il suo partner d'attacco. Solo Ferrari il sicuro assente, nonostante prosegua il recupero del centrale difensivo. Yoshida e Colley in difesa, Augello dovrebbe venire confermato sulla sinistra (ballottaggio con Murru) con Bereszynski a destra. Depaoli e Jankto favoriti per il ruolo di esterni, Ekdal e Ronaldo Vieira a centrocampo.

Nell'Inter occhio alla sorpresa Sanchez, decisivo all'andata, nonostante l'espulsione. Potrebbe far rifiatare Lautaro Martinez al fianco di Lukaku.