Inter-Sampdoria, probabili formazioni: Quagliarella non ci sarà

Ormai manca davvero pochissimo. Domenica sera la Sampdoria farà il suo ritorno in campo facendo visita all'Inter per il recupero della 25esima giornata di Serie A. Tornano le emozioni blucerchiate, ma arriva già la prima brutta notizia, che in realtà era nell'aria già da tempo: Fabio Quagliarella non sarà tra i convocati.

Il capitano blucerchiato non ha recuperato da un piccolo infortunio al polpaccio e Ranieri ha già confermato la sua assenza: «Non lo voglio rischiare, ha un piccolo problema al polpaccio che potrebbe diventare più serio. Giocando tre volte in una settimana, sono orientato a non schierarlo. Inter no, possibile rientro con la Roma».

Ranieri motivato, ma anche preoccupato per tutti quei giocatori colpiti dal coronavirus: «Vedo questi ragazzi che fanno più fatica di altri a recuperare, prima non era così. Abbiamo fatto dei test, siamo riusciti a valutare chi è rimasto sui livelli di prima e chi ha perso qualcosa».

Quagliarella a parte, la Samp dovrebbe avere il solo Alex Ferrari tra gli indisponibili. Mentre nell'Inter non ci saranno Sensi e Vecino, con la possibile conferma della formazione che ha giocato a Napoli.

Ranieri ha ammesso di aver fatto delle prove di difesa a 3, ma probabile che sia un'opzione tattica da gara in corso e non dal primo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER: Handanovic; De Vrij, Bastoni, Skriniar; Candreva, Eriksen, Brozovic, Barella, Young; Martinez, Lukaku. All. Conte.

SAMPDORIA: Audero; Augello, Yoshida, Tonelli, Bereszynski; Depaoli, Ronaldo Vieira, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli. All. Ranieri.

Arbitro: Mariani.

Calcio d'inizio: domenica 21 giugno, ore 21.45, stadio Giuseppe Meazza, San Siro.