Inter-Sampdoria, probabili formazioni: caos Icardi, nei blucerchiati dubbio Ramirez

Dopo l'incredibile scivolone interno con il Frosinone, la Sampdoria torna in campo domenica alle 18.00 contro l'Inter. Nerazzurri dentro un vero e proprio vortice di polemiche scoppiate per il caso Icardi nemmeno convocato da Spalletti. Soliti dubbi per Giampaolo.

QUI SAMP Torna Murru dopo la squalifica, Colley in vantaggio su Tonelli per affiancare Andersen. Dubbi per le condizioni di Ramirez che potrebbe dare forfait. Pronto Saponara. In attacco Quagliarella sicuro del posto, al suo fianco Defrel favorito su Gabbiadini.

QUI INTER Tutto legato alla vicenda Icardi non convocato da Spalletti. Pronto Lautaro Martinez. Dubbi per Spalletti sui terzini con D'Ambrosio e Asamoah in vantaggio su Cedric e Dalbert. L'ex Skriniar al centro della difesa. Nainggolan dal primo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER: Handanovic; Asamoah, Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Brozovic, Vecino; Perisic, Politano, Nainggolan; Martinez. All. Spalletti.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Saponara; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo.

Arbitro: Doveri.

Calcio d'inizio: domenica ore 18.00, stadio Meazza, Milano.