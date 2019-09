Sampdoria-Inter, probabili formazioni: tocca a Chabot, riecco Quagliarella

Non c'è tempo per rifiatare, sabato torna in campo la Sampdoria in un inedito testacoda contro l'Inter. Solo tre punti per i blucerchiati, mentre i nerazzurri di Antonio Conte sono ancora a punteggio pieno. Sabato alle 18.00 il calcio d'inizio, torna titolare Quagliarella, mentre è piena emergenza in difesa.

QUI SAMP Quagliarella torna titolare nel tridente con Rigoni e Caprari, basta esperimenti con Ramirez. Emergenza difesa, Alex Ferrari out, Murillo infortunato. Ci sarà il giovane Chabot con Colley e Bereszynski. Linetty ed Ekdal a centrocampo.

QUI INTER Conte pensa al turnover, Lukaku potrebbe rifiatare in favore di Sanchez, spalla di Lautaro Martinez. Rischio turnover anche in difesa con Ranocchia che insidia i titolari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Chabot; Murru, Ekdal, Linetty, Depaoli; Rigoni, Quagliarella, Caprari. All. Di Francesco.

INTER: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Asamoah, Sensi, Brozovic, Vecino, Candreva; Martinez, Sanchez. All. Conte.

Arbitro: Calvarese.

Calcio d'inizio: sabato ore 18.00, stadio Luigi Ferraris.