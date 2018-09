Sampdoria-Inter, probabili formazioni: Praet è pronto, Quagliarella a rischio turnover

Non c'è tempo per rifiatare, dopo il recupero con la Fiorentina la Sampdoria si prepara all'anticipo della quinta giornata di Serie A, sabato sera arriva al Ferraris l'Inter di Mauro Icardi, un ex mai dimenticato a Genova, ma non di certo per l'amore che ha lasciato.

QUI SAMP Giampaolo ristabilisce Praet che potrebbe giocare dal primo minuto al posto di Ekdal. Rispetto alla squadra che ha pareggiato con la Fiorentina ci sarà Bereszinski per Sala e probabilmente Ramirez per Caprari. Rischia il turnover anche Quagliarella, scalpita il giovane Kownacki.

QUI INTER Anche i nerazzurri sono reduci da un match infrasettimanale ovvero dall'esaltante vittoria in Champions League contro il Tottenham. Probabile turnover anche per Spalletti con Gagliardini per Brozovic e Keita per Perisic. Convocati sia Lautaro Martinez che D'Ambrosio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski; Murru, Tonelli, Andersen, Bereszynski; Praet, Barreto, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo.

INTER: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Vecino; Politano, Nainggolan, Keita; Icardi. All. Spalletti.

ARBITRO: Guida.

CALCIO d'INIZIO: sabato ore 20.30, stadio Luigi Ferraris.