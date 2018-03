Sampdoria-Inter, probabili formazioni: lunch-match sotto la pioggia, Zapata scalpita

Si torna in campo. Dopo la pessima prestazione di Crotone, la Sampdoria cerca un'immediata reazione nel difficile test casalingo con l'Inter. Si gioca all'ora di pranzo, calcio d'inizio domenica 18 marzo alle ore 12.30, previsto maltempo.

QUI SAMP Si tenta il recupero di Bereszynski, altrimenti verrà riproposto Sala. A centrocampo Linetty squalificato, si rivede Praet. In attacco scalpita Zapata, Giampaolo potrebbe riproporlo dal primo minuto. Viviano non al meglio, ma dovrebbe farcela.

QUI INTER Dubbi nerazzurri a centrocampo, Vecina e Borja Valero in vantaggio. In avanti ci sarà l'ex, sicuramente non amato, Mauro Icardi. In difesa out Ranocchia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Ferrari, Silvestre, Murru; Torreira, Barreto, Praet; Ramirez; Zapata, Quagliarella. All. Giampaolo.

Inter: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

Arbitro: Tagliavento.

Calcio d'inizio: domenica ore 12.30, stadio Luigi Ferraris, Genova.