Sampdoria-Inter 1-3, le pagelle: Jankto si sblocca, difesa (e attacco) in apnea

Quinta sconfitta in sei gare per la Sampdoria. Non basta il gol di Jankto e la timida reazione blucerchiata per impensierire la capolista che nel primo tempo va sul doppio vantaggio con Sensi e Sanchez e chiude il match dopo il 2-1 della Samp con il 3-1 di Gagliardini (qui la cronaca e video del match). Brutta prova della difesa, Colley il peggiore, Chabot alla prima da titolare fa ciò che può. Male anche l'attacco, con Quagliarella in giornata "no" e un Rigoni volenteroso, ma confusionario.

