Sampdoria-Inter 0-5, le pagelle: difesa imbarazzante, si salva Zapata

Troppo brutti per essere veri. Questo era l'inizio dell'articolo di Crotone-Sampdoria, difficile farlo diverso per la sfida con l'Inter (qui la cronaca del match). La Samp crolla sotto i colpi di Icardi, l'ex (più odiato) ne fa addirittura quattro nel 5-0 finale. Si salvano in pochissimi, giusto Zapata per l'impegno. Malissimo la difesa.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.