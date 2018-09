Sampdoria-Inter 0-1: il Var non basta, Brozovic gela il Ferraris

Non basta il Var e una grande prestazione. La Samp esce sconfitta dall'anticipo serale contro l'Inter per la rete di Brozovic arrivata al 93'. Il Var aveva resto giustizia sia nel primo tempo sulla rete annullata giustamente a Nainggolan (fuorigioco attivo sulla conclusione del belga) e nella ripresa a Asamoah.Urlo strozzato in gola anche per la Samp che aveva esultato all'89' per una rete annullata in seguito a Defrel per fuorigioco. Dal danno alla beffa, in pieno recupero Brozovic gela il Ferraris con la rete decisiva che punisce oltemodo una buona Samp.

Primo tempo senza reti, ma vibrante. Dopo neanche 30 secondi Quagliarella prova la magia in rovesciata senza fortuna, poi è Linetty a rendersi pericoloso, ma D'Ambrosio si immola per la causa. Alla lunga esce l'Inter, prima occasione con Vecino, l'eroe di Champions, seconda occasione di Nainggolan sul quale è provvidenziale Murru. E' il preludio al gol che arriva al 43' con una rasoiata proprio del belga, rasoiata vanificata dall'intervento del Var che annulla il gol per una posizione di fuorigioco sulla punizione che aveva portato alla conclusione dell'er romanista. Si va così negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa parte forte l'Inter, palo di Candreva al 51', poi è lo spauracchio Icardi a far tremare il Ferraris con un colpo di testa fuori di poco. Giampaolo cambia, fuori Linetty e Praet, dentro Jankto e Barreto, ma è l'Inter a far paura con Candreva, super Audero. Botta e risposta Icardi\Quagliarella, ma il match sembra non volersi sbloccare. Assalti finali, Skriniar spaventa Audero a sei dal termine, mentre all'85' è il Var ancora una volta a salvare la Samp per una rimessa dal fondo clamorosamente non ravvisata dagli assistenti di Guida che avevano portato Asamoah al gol dell'1-0. Ci pensa il Var. La Samp prende coraggio, il Ferraris esplode per la rete di Defrel annullata giustamente per fuorigioco. Sembrava essere l'ultima occasione e invece al 93' arriva la staffilata di Brozovic che punisce oltre modo una Samp che era riuscita, se non altro, ad annullare un certo Maurito Icardi. Vince l'Inter 1-0, Samp con la testa al match di mercoledì sera in quel di Cagliari.

TABELLINO E VOTI

Sampdoria-Inter 0-1

Rete: 93' Brozovic

Sampdoria: Audero 6; Bereszynski 6.5, Tonelli 6.5, Andersen 6, Murru 6; Linetty 5 (59' Jankto 5.5), Ekdal 6, Praet 6 (59' Barreto 6); Ramirez 5.5 (93' Sala sv); Defrel 5.5, Quagliarella 6.5. All. Giampaolo 6.

Inter: Handanovic 6; D'Ambrosio 6, Miranda 6, Skriniar 6.5, Asamoah 6.5; Vecino 6, Brozovic 7; Candreva 6.5 (70' Keita 5.5), Naingoolan 6 (82' Borja Valero sv), Politano 5.5 (61' Perisic 6); Icardi 4.5. All. Spalletti 6.5.

Arbitro: Guida.

Note: ammoniti Linetty, Tonelli, Borja Valero, Defrel e Miranda.