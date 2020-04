Sampdoria: tablet, uova e mascherine per contrastare il coronavirus

Sampdoria attivissima nel sociale per contrastare l'emergenza coronavirus. Tante le iniziative portate a termine in queste festività pasquali, a partire dalle consuete uova "consegnate" questa volta non di persona all'istituto Gaslini (si tratta della prima volta dal lontano 1978).

La Pasqua blucerchiata si è comunque festeggiata con la società che ha fatto recapitare all'istituto pediatrico 300 uova di cioccolato Nei giorni scorsi inoltre sono stati consegnati gadget e uova anche ai bimbi iscritti al progetto Baby Samp e ai ragazzi dell'Istituto Sorriso Francescano.

Restano in tema ospedaliero, la Sampdoria ha appoggiato l'azienda Eately nell'attività di preparazione e di consegna dei pasti nei due principali ospedali cittadini garantendo in totale 610 pasti al suddivisi tra il Policlinico San Martino e l'Ospedale "Galliera".

Anche Villa Scassi non è stato esente da "regali" blucerchiati, visto che la società di Corte Lambruschini, ha consegnato all'istituto sampierdarenese dieci tablet per consentire ai degenti del nuovo reparto “COVID” di poter entrare in contatto con maggior facilità con i propri familiari.

Infine, spostandoci alla tifoseria organizzata, gli Ultras Tito Cucchiaroni ha donato 750 mascherine ai detenuti del carcere di Marassi e devoluto all'associazione Music For Peace, generi alimentari che verranno consegnati alle famiglie in difficoltà.