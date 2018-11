Sampdoria: Ibrahimovic non è follia, Ferrero ci prova

Dopo Samuel Eto'o, Massimo Ferrero si prepara un altro colpo ad effetto, un altro colpo da cinema. Non è fantacalcio, non è una bufala, ma stando alle prime indiscrezioni il presidente blucerchiato si sarebbe inserito nelle prime crepe della trattativa tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan e avrebbe provato l'assalto: Ibrahimovic alla Sampdoria per sei mesi, da gennaio a giugno 2019, per 2 milioni di euro.

Questa l'idea di Ferrero, con il Milan vicino alla chiusura, ma in difficoltà qualora arrivassero le sanzioni dalla Uefa per il Fair Play finanziario. Ci sarebbe da battere anche la concorrenza della Lazio, ma il club biancoceleste non sembra convinto dell'operazione.

Il Corriere dello Sport conferma la notizia, nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più, Zlatan Ibrahimovic alla Sampdoria non è follia.