«È riatterrato Ronaldo?»: il gol di CR7 al Ferraris fa il giro del mondo

Lo hanno paragonato a un uccello, a Superman, a un razzo spaziale, si sono chiesti com'è stata la sua "gita nello spazio", hanno controllato i voli al Colombo per capire se "atterrerà in orario": Cristiano Ronaldo è ancora una volta indiscusso protagonista delle cronache sportive dopo il gol di testa messo a segno nel match che la Juve ha disputato contro la Sampdoria a Marassi.

L'attaccante portoghese ha segnato sul finire del primo tempo, spiccando letteralmente il volo verso il pallone e staccandosi da terra per 71 centimetri arrivando a 2.56 metri di altezza. Non solo: a scioccare ed esaltare i tifosi (e non solo quelli bianconeri) è anche la lunghezza della sospensione in aria.

La rete del portoghese è arrivata dopo il gol di Dybala e il pareggio di Carprari.

"È un uccello? È un aereo? No, è Cristiano", è il post condiviso dall'account ufficiale della Juventus per celebrare il gol di Ronaldo. Ma la rete intera si è scatenata, tra meme e ironia: c'è chi ha citato Michael Jordan e Lebron James, icone del basket, chi ha invocato il primato del salto in alto, chi ha chiamato in causa Holly e Benjy con tanto di foto dimostrativa delle infinite sospensioni del cartone animato giapponese, chi si è chiesto, in diretta, se "atterrerà in tempo per il secondo tempo". E davvero tutti, anche i blucerchiati più accaniti, hanno ammesso: la Samp ha giocato col cuore, ma Ronaldo ha fatto una cosa impossibile.