Sampdoria: «I quattro positivi al Covid sono guariti»

L’U.C. Sampdoria comunica che i quattro calciatori, precedentemente risultati positivi al Coronavirus-COVID-19, sono stati sottoposti come da prassi ai due tamponi ravvicinati e sono al momento risultati negativi.

Con questo comunicato sul proprio sito internet giovedì 14 maggio la Sampdoria annuncia la negatività dei quattro giocatori risultati positivi al coronavirus lo scorso giovedì 7 maggio.

I nomi non sono mai stati comunicati, ma quello che era stato rivelato è che all'interno di questo gruppo c'era anche un giocatore recidivo (sicuramente non Ekdal, Gabbiadini o La Gumina, che si sono allenati in questa settimana).

La Samp potrà quindi prepararsi al meglio da lunedì 18 maggio con i primi allenamenti collettivi in vista del sempre più probabile ritorno in campo, salvo clamorosi dietrofront.