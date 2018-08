Sampdoria: Ramirez stende il Fulham, ecco i numeri di maglia

Basta un gol di Ramirez alla Sampdoria per superare il primo test inglese contro il Fulham, neo promosso in Premier League. Il gol decisivo arriva a dieci dal termine con un bolide di sinistro dell'ex Boro che vale una vittoria molto importante per l'ambiente in quel di Aldershot. Ora testa a sabato 4 agosto, secondo test inglese col Watford, poi il prossimo weekend sarà primo impegno ufficiale in Coppa Italia.

IL TABELLINO

Fulham 0

Sampdoria 1

Rete: 35′ s.t. Ramírez

Fulham (4-3-3): Fabri; Fossey (29′ s.t. Christie), Odoi, Le Marchand (15′ s.t. Ream), S. Sessegnon (29′ s.t. R. Sessegnon); Cairey (1′ s.t. Johansen), McDonald (15′ s.t. Kebano), Cisse; De la Torre (29′ s.t. Kamara), Fonte (15′ s.t. Mitrovic), Schürrle (15′ s.t. Seri). A disposizione: Ashby-Hammond. Allenatore: Jokanovic.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero (27′ s.t. Belec); Sala (27′ s.t. Bereszynski), Andersen (43′ s.t. Leverbe), Colley (18′ s.t. Ferrari), Murru (27′ s.t. Tavares); Praet, Barreto (18′ s.t. Linetty), Jankto (33′ s.t. Verre); Ramírez (43′ s.t Rolando); Caprari (18′ s.t. Defrel), Kownacki (33′ s.t. Stijepovic). A disposizione: Rafael, Vieira, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

Arbitri: Scott (ENG). Assistenti: Betts (ENG) e Eaton (ENG). Quarto ufficiale: Probert (ENG).

Note: ammonito al 33′ p.t. Jankto per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 0′ s.t.; spettatori 4.000 circa; terreno di gioco in buone condizioni.

Nel frattempo ufficializzato l'acquisto del bosniaco classe 2002 Petar Zovko e comunicati i numeri di maglia che saranno i seguenti:

Portieri

1 Audero 33 Rafael 72 Belec

Difensori

24 Bereszynski 3 Andersen 15 Colley 22 Tavares 7 Sala 25 Ferrari 19 Regini 29 Murru 95 Rolando 18 Leverbe

Centrocampisti

10 Praet 11 Ramirez 14 Jankto 16 Linetty 4 Vieira 8 Barreto 21 Verre 28 Capezzi

Attaccanti

27 Quagliarella 99 Kownacki 92 Defrel 17 Caprari 40 Stijepovic