Frosinone-Sampdoria, probabili formazioni: Ramirez sfida per Caprari, Tonelli in pole su Colley

A tener banco, e non poteva essere altrimenti, è la polemica in merito al calcio d'inizio di Sampdoria-Fiorentina, ma alle porte per i blucerchiati c'è la trasferta di sabato sera contro il Frosinone. Frosinone-Sampdoria, match insidioso allo Stirpe per i ragazzi di Giampaolo che dovranno, tra le altre cose, affrontare cinque gare nel giro di 15 giorni (recupero e turno infrasettimanale).

QUI SAMP Ai box Saponara e Praet, sulla trequarti è sfida aperta tra Ramirez e Caprari, potrebbe spuntarla l'ex Pescara. In attacco confermatissimi Quagliarella e Defrel, mentre permangono dubbi in difesa con Tonelli in vantaggio su Colley per affiancare Andersen. Ekdal e Jankto per una maglia a fianco di Barreto e Linetty.

QUI FROSINONE In gruppo la novità Joel Campbell, ma difficilmente inizierà il match titolare con l'attacco affidato a Ciano e Perica. Zampano e Molinaro recuperano, a centrocampo invece Chibsah, Hallfredsson e Maiello.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE: Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc, Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Maiello, Molinaro; Ciano, Perica. All. Longo.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Barreto, Ekdal; Caprari; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo.

ARBITRO: Irrati.

CALCIO d'INIZIO: sabato ore 20.30, stadio Benito Stirpe, Frosinone.