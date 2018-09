Frosinone-Sampdoria 0-5: blucerchiati esagerati, pokerissimo allo Stirpe

La Sampdoria riprende da dove si era fermata: migliorare un 3-0 al Napoli non era facile, eppure i blucerchiati ci sono riusciti travolgendo 5-0 il Frosinone allo Stirpe. Vittoria da grande squadra dei blucerchiati che passano al 10' con la rete di Quagliarella, raddoppiano in avvio di ripresa con Caprari e chiudono i contri nella ripresa con il contropiede di Defrel. Nel finale il rigore di Kownacki e il secondo gol personale di Defrel rendono il risultato ancora più roboante. E ora mercoledì c'è la Fiorentina.

IL PAGELLONE DEL MATCH: DEFREL IS ON FIRE

Primo tempo non facile, ma la Samp ha il merito di sbloccare la partita con il solito Quagliarella ben servito da un rigenerato Barreto: 1-0. Il Frosinone reagisce, ma Audero si fa trovare pronto e manda la sfida all'intervallo sul risultato di 1-0 per i blucerchiati.

Nella ripresa ci pensa Caprari a mettere subito il match in discesa, questa volta Quagliarella si trasforma in assist-man e per l'ex Pescara arriva l'importante gol del 2-0. Frosinone in confusione e che si getta in avanti, si aprono spazi, Defrel diventa letale e in contropiede firma il tris, gol che di fatto chiude virtualmente il match. Girandola di cambi, si fa male Caprari, entra Ramirez, poco dopo dentro anche Kownacki per Quagliarella e Vieira per Ekdal e nel finale ci pensa prima Kownacki a procurarsi e realizzare il rigore del 4-0 poi Defrel a realizzare un gol facile facile su assist di Ramirez per la propria seconda doppietta stagionale. 5-0 Samp, che spettacolo. Non c'è miglior modo per avvicinarsi alla polemica sfida di mercoledì contro la Fiorentina: cinque gol e sei punti in classifica.

TABELLINO E VOTI

Frosinone-Sampdoria 0-5

Reti: 10' Quagliarella, 47' Caprari, 54' e 86' Defrel, 83' Kownacki (rig.)

Frosinone: Sportiello 5.5; Molinaro 5.5, Brighenti 4, Salamon 5, Krajnc 5, Zampano 5; Chibsah 5.5, Maiello 5 (62' Hallfredsson 5), Soddimo 6; Perica 5 (75' Ciofani 6), Ciano 5. All. Longo 4.5.

Sampdoria: Audero 6.5; Bereszynski 6, Andersen 6.5, Colley 6.5, Murru 6; Linetty 6.5, Barreto 7, Ekdal 6.5 (71' Vieira 6); Caprari 7 (59' Ramirez 6.5); Quagliarella 7.5 (65' Kownacki 6.5), Defrel 7.5. All. Giampaolo 7.5.

Arbitro: Irrati.

Note: ammoniti Maiello, Defrel, Brighenti, Soddimo.