Sampdoria-Frosinone, probabili formazioni: Gabbiadini e Tavares dal primo minuto

Dopo il ko di Napoli, la Sampdoria cerca il ritorno ai tre punti ospitando al Ferraris il Frosinone. Squalificato Murru, tocca a Tavares, pronto all'esordio in Serie A dal primo minuto. Dubbi in attacco, ma Gabbiadini è favorito su Defrel.

QUI SAMP Gabbiadini-Defrel, Ramirez-Saponara, Andersen-Tonelli, questi i tre dubbi di Giampaolo. Per il resto tutto deciso, con Tavares per Murru e la conferma di Colley in difesa.

QUI FROSINONE Baroni lancia Trotta dal primo minuto al posto dell'influenzato Pinamonti. Centrocampo tutto nuovo, con Viviani, Valzania e Chibsah. Torna Cassata, ma partirà dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Junior Tavares; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Giampaolo.

FROSINONE: Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Valzania, Beghetto; Trotta, Ciano. All. Baroni.

ARBITRO: Marinelli.

CALCIO D'INIZIO: domenica ore 15.00, stadio Luigi Ferraris.